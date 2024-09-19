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PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal с 7 октября введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ в размере 3500 рублей (или эквивалент в иностранной валюте), говорится в сообщении PayPal.

"Мы вводим плату за обслуживание вашего счета в случае, если вы продолжаете поддерживать баланс на своем счете PayPal в любой валюте. Плата применяется к личным и корпоративным счетам. Плата взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев", - сказано в сообщении.

Если на счету менее 3500 рублей, будет списана вся оставшаяся на нем сумма.

Неактивный счет означает, что клиент не входил в свой аккаунт и не использовал его для вывода средств, отмечает платежная система.

PayPal в марте 2022 года заявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине. Платежная система также рекомендовала пользователям вывести средства с кошельков из-за возможных дальнейших проблем с обслуживанием.

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