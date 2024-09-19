Минэнерго ожидает решения властей по дивидендам "РусГидро"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго выступает за оставление прибыли ПАО "РусГидро" в компании для направления ее на инвестиции и ждет решения по этому вопросу, сообщил журналистам замглавы ведомства Евгений Грабчак.

По его словам, ведомство надеется, "что будет поддержана позиция Минэнерго о направлении дивидендов (то есть их невыплате и направлении прибыли - ИФ) на развитие компании с учетом тяжелой финансово-экономической ситуации в компании и необходимости строительства дополнительной генерации на Дальнем Востоке".

Акционеры "РусГидро" 28 июня на годовом собрании не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год из-за отсутствия директивы Росимущества (основной акционер компании).

Акционерам были предложены два варианта для голосования - либо отказаться от дивидендов, либо выплатить 0,0779 рубля/АО.

Как сообщали ранее "Интерфаксу" несколько источников на энергорынке, "РусГидро" обращалась к государству с просьбой не платить дивиденды за прошлый год на фоне долгов дочерней "Дальневосточной генерирующей компании" (ДГК). При этом Минфин, по данным собеседников агентства, традиционно выступал за то, чтобы компания дивиденды платила.

Дивидендная политика "РусГидро" предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за последние три года.

По итогам 2022 года компания выплатила акционерам 0,05025 рубля на акцию (в сумме - 22,35 млрд рублей), что было выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составило 50% от прибыли, скорректированной на неденежные операции.

Сама "РусГидро" ждет от государства решения по дивидендам за 2023 год, сообщал журналистам в кулуарах ВЭФ-2024 член правления компании Роман Бердников.

"В этом году должно быть какое-то решение. Мы ждем, - говорил Бердников. - Как государство скажет, так и сделаем".

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.