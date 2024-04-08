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РФ не предоставила СД "РусГидро" рекомендацию по дивидендам за 2023 год

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - РФ в лице Росимущества пока не предоставила совету директоров ПАО "РусГидро" рекомендацию по дивидендам за 2023 год, говорится в сообщении компании по итогам заседания совета.

Годовое собрание акционеров "РусГидро" по итогам 2023 года назначено на 28 июня и пройдет в заочной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 3 июня.

Дивидендная политика "РусГидро" предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за последние три года.

По итогам 2022 года компания выплатила акционерам 0,05025 руб. на акцию (в сумме - 22,35 млрд руб.), что было выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составило 50% от прибыли, скорректированной на неденежные операции.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года – Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.

Росимущество РусГидро
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