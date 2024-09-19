В Думе одобрили поправки о праве ЦБ ежегодно определять валюты уставного капитала банков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который предлагает наделить Банк России полномочием ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда (НПФ).

При этом комитет предлагает подумать над алгоритмом действий, когда в уставный капитал российской финансовой организации была внесена валюта страны, но позже страна утратила статус "дружественной".

Законопроект № 653124-8 в июне внесла в парламент группа депутатов и сенаторов. Среди его авторов - сенатор Николай Журавлев и депутат Анатолий Аксаков.

Поправки вносятся в закон о Центральном банке, закон о банковской, страховой деятельности и деятельности НПФ.

Перечень видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала, определяется решением совета директоров Банка России на ежегодной основе. Данное решение размещается на официальном сайте ЦБ не позднее 15 февраля текущего года, следует из законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта - снижение рисков из-за возможного формирования капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро.

Авторы приводят перечень иностранных валют, которые, предположительно, могут быть одобрены в качестве внесения в уставные капиталы. Это - валюты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армении, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, а также валюты стран БРИКС: китайский юань (допустим для использования и сейчас), индийская рупия, валюты Бразилии и ЮАР. Предлагается также разрешить вносить в уставные капиталы валюты Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии.

Комитет считает, что при доработке проекта закона ко второму чтению нужно уточнить порядок действий при ситуации, когда в уставный капитал российской финансовой организации была внесена иностранная валюта страны, утратившей позже статус "дружественной".

Сейчас валюта вкладов в уставный капитал кредитной организации регулируется инструкцией ЦБ (№ 135-И). До марта 2016 года в ней говорилось, что вкладом в уставный капитал кредитной организации могут быть денежные средства в российской валюте и денежные средства в иностранной валюте. В марте 2016 года вышло указание ЦБ № 3982-У, в котором был определен закрытый перечень иностранных валют, внесение которых допускается в уставные капиталы банков: это валюты Австралии, Великобритании, Ирландии, Дании, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швеции, Швейцарии, Японии. Использование в качестве вклада денежных средств в иной иностранной валюте не допускается, отмечается в указании.

В законе о страховой деятельности говорится, что оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме в российской валюте. Внесенный законопроект также убирает этот пункт из закона. Кроме того, сейчас оплата уставного капитала НПФ установлена в рублях.