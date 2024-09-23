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Синоптики предупредили о рисках для урожая зерновых в Восточной Сибири и Забайкалье

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Восточной Сибири и Забайкалье заморозки могут повредить неубранные зерновые культуры, уборку урожая осложняют неблагополучные погодные условия, заявил Гидрометцентр.

"В Восточной Сибири условия для уборки яровых сохранятся малоблагоприятными из-за дождей и высокой влажности воздуха и почвы, - говорится в прогнозе на третью декаду сентября. - В Восточной Сибири и Забайкалье возможно повреждение неубранных зерновых культур заморозками".

В то же время на юго-востоке Дальневосточного федерального округа условия для уборки и завершения формирования урожая поздних пропашных культур несколько улучшатся. Лучше будет погода на Урале и в Западной Сибири, причем не только для уборки урожая, но и для сева озимых.

В европейской части России сохранятся благоприятные условия для уборки поздних пропашных культур. В Черноземной зоне ожидается сухая и очень теплая погода, что приведет к усилению почвенной засухи. В Краснодарском крае, а также в республиках Северного Кавказа ожидаются дожди, условия для подготовки почвы под посев озимых несколько улучшатся.

Однако из-за иссушения верхнего слоя почвы на части полей условия для появления всходов озимых культур будут малоблагоприятными, констатирует Гидрометцентр.

По данным Минсельхоза, зерновые культуры к настоящему времени убраны с 78% площадей, намолочено 105,9 млн тонн зерна, в том числе 77,7 млн тонн пшеницы. Из-за сложных погодных условий отмечается отставание темпов работ на Урале, в Сибири и Поволжье, где еще предстоит убрать 8 млн га зерновых культур из оставшихся 10,6 млн га, сообщает ведомство.

Забайкалье Гидрометцентр Минсельхоз Поволжье Восточная Сибирь
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