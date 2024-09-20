Суд в Москве арестовал еще 24 фигурантов по делу о перестрелке у Wildberries

Всего в настоящее время арестовано 30 человек

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу по ходатайству следствия отправил под арест 24 задержанных по уголовному делу о перестрелке у офиса Wildberries, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сообщили в суде, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 24 фигурантам на срок до 18 ноября.

Согласно оглашенным в суде материалам, фигурантам вменяется убийство (п.п. "а, ж" - ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 - п.п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и самоуправство (ч. 2 ст. 330).

Накануне по делу были арестованы шестеро фигурантов.

Ранее в пятницу сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток в административном порядке шестерых задержанных после потасовки у Wildberries, которые были признаны виновными в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Мера пресечения задержанному по уголовному делу Владиславу Бакальчуку в настоящее время не избрана. В пятницу стало известно, что у него был проведен обыск.

Днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек ранены.

В компании Wildberries утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам - в БЦ "Романов Двор" в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" недалеко от станции метро "Динамо". Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что считает произошедшее попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романовом переулке.

Со своей стороны, глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что "никто ни о каких переговорах не договаривался".

Оба публично обратились к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и разобраться в произошедшем.

Как сообщалось, по делу было задержано более 30 человек. Среди прочих был задержан Владислав Бакальчук. В четверг его адвокаты сообщили, что ему предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.