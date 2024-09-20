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Шесть участников конфликта у офиса Wildberries получили по 15 суток

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток шестерых участников потасовки с перестрелкой у офиса Wildberries в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

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Этих четырех человек задержали и доставили в ОМВД по Тверскому району. Сроки они получили по статье о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

В ночь на 20 сентября Басманный суд отправил в СИЗО шестерых фигурантов уголовного дела об этой перестрелке. Арест им был назначен до 18 ноября.

Днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек были ранены.

Уголовное дело по факту было возбуждено по статьям об убийстве, (ч. 1 ст. 105 УК), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 222 УК), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК).

Среди задержанных оказался сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Его адвокаты сообщили, что его задержали на 48 часов и ему предъявлены обвинения по четырем из пяти статей.

В компании Wildberries утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам - в БЦ "Романов Двор" в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" недалеко от станции метро "Динамо". Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что считает произошедшее попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романовом переулке. Татьяна Бакальчук возразила, что "никто ни о каких переговорах не договаривался".

Обстановка у офиса Wildberries в Москве

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Басманный суд Wildberries Татьяна Бакальчук Тверской суд Владислав Бакальчук
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