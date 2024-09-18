Wildberries раскрыла подробности инцидента у офиса компании возле метро "Динамо"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ рассказали подробности инцидента около второго офиса компании у метро "Динамо" в Москве.

"В офис Wildberries в БЦ "Искра-парк" около метро "Динамо" сегодня вошла группа людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках. По оценкам очевидцев, их было 30-40 человек", - говорится в заявлении пресс-службы.

По данным пресс-службы, вошедшие в офис люди сломали дверь и применили физическую силу к охраннику. Вместе с ними были друзья Владислава Бакальчука и три адвоката.

"Все они требовали встречу с юристами и финансистами компании. В момент захвата этого офиса сотрудники компании были оперативно эвакуированы и находились в безопасности. Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции", - говорится в сообщении пресс-службы Wildberries и Russ.

Днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек ранены.

В компании Wildberries утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам - в БЦ "Романов Двор" в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" недалеко от станции метро "Динамо". Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что считает произошедшее попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок.

Со своей стороны, глава Wildberries заявила, что "никто ни о каких переговорах не договаривался".

Оба публично обратились к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и разобраться в произошедшем.

В связи с инцидентом Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Как отметили в пресс-службе компании, несмотря на произошедшие события, ситуация не повлияла на работу компании и её бизнес-процессы - "все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших ПВЗ".