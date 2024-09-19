Поиск

Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса Wildberries

Ему предъявлены обвинения в том числе в убийстве и самоуправстве, вины он не признает

Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса Wildberries
Сотрудники Росгвардии у офиса Wildberries в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, задержан на 48 часов, сообщили его адвокаты. Суд изберет ему меру пресечения 19 сентября.

"Сегодня утром около 7:30 по Москве Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 - убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК - покушение на убийство; ст. 317 - покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 - самоуправство. Он задержан на 48 часов", - говорится в заявлении его защиты.

По словам адвокатов, Бакальчук не признает вину и считает обвинения в свой адрес абсурдными.

"Адвокаты передали следствию все документы, подтверждающие, что 18 сентября в 12:00 в офисе Wildberries должна была состояться встреча с участием Владислава Сергеевича, юристов и представителей "ВБ Девелопмент". Мы уверены, что после изучения предоставленных материалов и видеозаписей следствие освободит Владислава Сергеевича", - заявила защита.

Уголовное дело по упомянутым статьям Следственный комитет возбудил после стрельбы с двумя погибшими в офисном комплексе "Романов двор" в центре Москвы.

По версии следствия, 18 сентября в здании, где находится офис интернет-магазина Wildberries в Романовом переулке, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли по вызову, чтобы пресечь конфликт. Все пострадавшие госпитализированы.

В Wildberries заявили, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была совершена сразу по двум адресам - в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" около метро "Динамо".

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что о переговорах с Бакальчуком никто не договаривался, и назвала происходящее попыткой рейдерского захвата.

Оба публично обратились к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и разобраться в произошедшем.

В пресс-службе Wildberries заверили, что случившееся не повлияло на работу компании.

В июне 2024 года Wildberries анонсировала объединение с оператором наружной рекламы Russ. Юридические и финансовые параметры сделки ее участники не раскрыли, при этом в юрлице, созданном для реализации заявленного объединения, доли Wildberries и Russ составили 65% на 35%. Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук выступил с резкой критикой сделки, в рамках которой, по его мнению, оценка Russ была многократно завышена. Его жена и основной владелец компании Татьяна Бакальчук с аргументами против сделки - как ее параметров, так и бизнес-логики объединения в целом - категорически не согласилась. Параллельно история развивалась в частной плоскости: после заочного обмена публичными комментариями о сделке Татьяна Бакальчук заявила, что подала на развод.

Ранее стало известно, что РВБ, совместная компания Wildberries и владельца группы Russ, готовит иск к компании Владислава Бакальчука "ВБ Девелопмент" на сумму примерно 27 млрд рублей.

"В ходе первичного аудита обязательств "ВБ Девелопмент" обнаружена задолженность перед Wildberries по 65 договорам, заключенным в период с 2021 по 2024 год, в размере 26 млрд 987,7 млн рублей", - заявила РВБ.

Обстановка у офиса Wildberries в Москве

9
Татьяна Бакальчук Следственный комитет Wildberries Москва Романов переулок Владислав Бакальчук ВБ Девелопмент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В каждом регионе будет создан штаб для решения вопросов обращения с отходами

Президент РФ выделил 1 млрд руб. на конкурс грантов родительским комитетам школ

Президент РФ выделил 1 млрд руб. на конкурс грантов родительским комитетам школ

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций

Минцифры РФ опровергло наличие уязвимости на сайте реестра электронных повесток

Путин продлил продовольственное эмбарго сразу на два года

Путин продлил продовольственное эмбарго сразу на два года

Что произошло за день: среда, 18 сентября

Путин объяснил указ о ВС РФ необходимостью кадрового оснащения новых военных округов

Путин призвал органы власти уделять особое внимание нуждам жителей приграничья

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });