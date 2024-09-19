Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса Wildberries

Ему предъявлены обвинения в том числе в убийстве и самоуправстве, вины он не признает

Сотрудники Росгвардии у офиса Wildberries в Москве Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, задержан на 48 часов, сообщили его адвокаты. Суд изберет ему меру пресечения 19 сентября.

"Сегодня утром около 7:30 по Москве Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 - убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК - покушение на убийство; ст. 317 - покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 - самоуправство. Он задержан на 48 часов", - говорится в заявлении его защиты.

По словам адвокатов, Бакальчук не признает вину и считает обвинения в свой адрес абсурдными.

"Адвокаты передали следствию все документы, подтверждающие, что 18 сентября в 12:00 в офисе Wildberries должна была состояться встреча с участием Владислава Сергеевича, юристов и представителей "ВБ Девелопмент". Мы уверены, что после изучения предоставленных материалов и видеозаписей следствие освободит Владислава Сергеевича", - заявила защита.

Уголовное дело по упомянутым статьям Следственный комитет возбудил после стрельбы с двумя погибшими в офисном комплексе "Романов двор" в центре Москвы.

По версии следствия, 18 сентября в здании, где находится офис интернет-магазина Wildberries в Романовом переулке, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли по вызову, чтобы пресечь конфликт. Все пострадавшие госпитализированы.

В Wildberries заявили, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была совершена сразу по двум адресам - в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" около метро "Динамо".

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что о переговорах с Бакальчуком никто не договаривался, и назвала происходящее попыткой рейдерского захвата.

Оба публично обратились к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и разобраться в произошедшем.

В пресс-службе Wildberries заверили, что случившееся не повлияло на работу компании.

В июне 2024 года Wildberries анонсировала объединение с оператором наружной рекламы Russ. Юридические и финансовые параметры сделки ее участники не раскрыли, при этом в юрлице, созданном для реализации заявленного объединения, доли Wildberries и Russ составили 65% на 35%. Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук выступил с резкой критикой сделки, в рамках которой, по его мнению, оценка Russ была многократно завышена. Его жена и основной владелец компании Татьяна Бакальчук с аргументами против сделки - как ее параметров, так и бизнес-логики объединения в целом - категорически не согласилась. Параллельно история развивалась в частной плоскости: после заочного обмена публичными комментариями о сделке Татьяна Бакальчук заявила, что подала на развод.

Ранее стало известно, что РВБ, совместная компания Wildberries и владельца группы Russ, готовит иск к компании Владислава Бакальчука "ВБ Девелопмент" на сумму примерно 27 млрд рублей.

"В ходе первичного аудита обязательств "ВБ Девелопмент" обнаружена задолженность перед Wildberries по 65 договорам, заключенным в период с 2021 по 2024 год, в размере 26 млрд 987,7 млн рублей", - заявила РВБ.