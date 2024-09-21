Роспотребнадзор сообщил об отслеживании ситуации с новым вариантом COVID-19

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новым вариантом коронавируса XEC, выявленным в Германии и других странах, который быстро распространяется, а его симптомы схожи с подвариантами "омикрона".

"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сотрудники ведомства мониторируют ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC. Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории РФ", - сообщили в ведомстве.

XEC - это новый вариант SARS-CoV-2. "Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Впервые XEC был обнаружен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор выявлен в нескольких странах.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, "хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам "омикрона".