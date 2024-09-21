Поиск

Роспотребнадзор сообщил об отслеживании ситуации с новым вариантом COVID-19

Роспотребнадзор сообщил об отслеживании ситуации с новым вариантом COVID-19
Фото: Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новым вариантом коронавируса XEC, выявленным в Германии и других странах, который быстро распространяется, а его симптомы схожи с подвариантами "омикрона".

"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сотрудники ведомства мониторируют ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC. Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории РФ", - сообщили в ведомстве.

XEC - это новый вариант SARS-CoV-2. "Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Впервые XEC был обнаружен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор выявлен в нескольких странах.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, "хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам "омикрона".

COVID-19 Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Изменен маршрут поездов через станцию Тихорецкая на Кубани после атаки БПЛА

Разрабатываемый S7 учебно-тренировочный самолет Tango совершил первый полет

Минобороны заявило о срыве трех попыток прорыва ВСУ через границу в Курскую область

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли поражение сухогрузу с поставленными Украине западными боеприпасами

Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено

Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено

Последствия падения обломков БПЛА устраняют в Торопецком округе Тверской области

На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские учения

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Движение на участке трассы "Балтия" в Тверской области временно приостановлено

Несколько поездов задерживаются из-за инцидента на станции в Тверской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });