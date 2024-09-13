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В РФ фиксируют увеличение числа вариантов COVID-19, способных обходить иммунитет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В РФ отмечается резкое увеличение вариантов коронавируса, способных обходить иммунный ответ, что привело к росту заболеваемости COVID-19 в стране в начале сентября, сообщили в пятницу в Роспотребнадзоре.

"По имеющимся данным, варианты LB.1 и KP.3 демонстрируют повышенную инфекционность по сравнению с их предшественником. Мутация, обнаруженная в варианте LB.1, значительно усиливает его способность обходить иммунный ответ. Резкое увеличение доли данных вариантов среди циркулирующих в РФ наряду с сезонными факторами привели к существенному росту заболеваемости COVID-19 в стране в начале сентября 2024 года", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что, по данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, в последние две-три недели в РФ в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.

"Эти варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки", - сказали в ведомстве.

Хроника 09 января 2020 года – 13 сентября 2024 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор COVID-19
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