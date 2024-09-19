Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 отмечается в Москве

Самым распространенным штаммом коронавируса в столице остается FLiRT

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве фиксируется увеличение заболеваемости, в структуре заболевших преобладают пациенты с ОРВИ, главным образом с риновирусом и COVID-19, при этом эпидситуация соответствует сезону, сообщила заммэра стоилцы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В преддверии осенне-зимнего периода, когда обычно наблюдается сезонное увеличение заболеваемости, (...) мы видим, что сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (65%) и COVID-19 (27%). Другие вирусы занимают в структуре менее 10% - это парагрипп, аденовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, RS-вирус, бетакоронавирусы, коронавирусы NL-63, 229Е и HKU", - сказала Ракова журналистам в четверг.

По ее словам, самым распространенным штаммом COVID-19 в Москве продолжает быть FLiRT, а именно его генетические линии. "Пациенты достаточно быстро идут на поправку, болезнь зачастую проходит легко и без осложнений", - подчеркнула заммэра.

Ракова отметила, что распространенные в других странах штаммы на сегодня слабо пересекаются с имеющимися в Москве.

"Эпидемиологическая ситуация в столице полностью соответствует сезону. Мы наблюдаем небольшой ожидаемый рост заболеваемости, который находится в пределах нормы", - сообщила вице-мэр.

Ракова также напомнила москвичам о необходимости своевременной вакцинации от гриппа. "Жители все активнее возвращаются в Москву с дач и из отпусков, а дети - в школы и детские сады. В рамках секвенирования в незначительном количестве был выявлен грипп В (менее 1%), грипп А пока не обнаружен", - уточнила заммэра. Она отметила, что стойкий иммунитет от вакцинации вырабатывается примерно через 10-15 дней.

С 5 сентября москвичи могут бесплатно вакцинироваться от гриппа в городских поликлиниках и мобильных пунктах у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций.