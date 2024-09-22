Белгородская область подверглась очередной атаке ВСУ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Три села в Белгородской области подверглись очередной атаке ВСУ, сообщил Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

"ВСУ нанесли удар ещё по трём населённым пунктам нашей области. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших", - написал губернатор.

Гладков написал, что в селе Николаевка в результате атаки БПЛА загорелся автомобиль. В населенном пункте Ясные Зори произошло возгорание частного дома, а в городе Щебекино повреждена кровля дома.