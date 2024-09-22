ЛЭП и склад предприятия повреждены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов в городе Шебекино.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

В результате атак двух дронов повреждены несущая стена и остекление складского помещения на территории производственного предприятия.

Также есть повреждения на линии электроснабжения. Без света временно остаются села Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, отметил Гладков.