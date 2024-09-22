В результате атаки дрона в Белгородской области ранен мирный житель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля ранен при атаке БПЛА в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе на участке автодороги Чайки - Красный Октябрь дрон атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Как отметил губернатор, после оказания медицинской помощи мужчину доставили во вторую городскую больницу Белгорода.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что при атаке украинских беспилотников на регион были повреждены ЛЭП и склад предприятия.