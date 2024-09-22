Завершено разминирование территории в Тихорецком районе после атаки БПЛА

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Разминирование территории в Тихорецком районе Краснодарского края завершено, жители, эвакуированные после атаки беспилотников, могут снова вернуться в свои дома, сообщил глава Тихорецкого района Кубани Анатолий Перепелин.

"Работы по разминированию территории завершены. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения", - написал Перепелин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он призвал жителей и гостей Тихорецкого района быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов и сообщать о таких находках по телефону экстренных служб 112.

Кроме того, глава района сообщил, что тихорецкие школы и детские сады в понедельник будут работать в обычном режиме, кроме школы N8 станицы Новорождественской и детсада "Вишенка" поселка Каменного". Он отметил, что остальные школы и детские сады Тихорецкого района будут работать в обычном режиме.

Ночью в субботу Тихорецкий район подвергся атаке дронов. По сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.