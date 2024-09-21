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На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские учения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" стартовали на Дальнем Востоке, сообщил в субботу Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ.

"Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного учения", - сказано в сообщении.

В составе совместного отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч" ТОФ. От военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая задействованы эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху", сказали в пресс-службе ТОФ.

По ее данным, "в течение недели в акватории Японского моря совместный отряд кораблей отработает вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде".

В ходе отработки задач учений экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения, говорится в сообщении.

Перед выходом из базы отряда боевых кораблей двух стран состоялось торжественное построение экипажей, на котором старшими от каждой стороны было объявлено о начале двусторонних маневров, сообщает ТОФ.

Китайские корабли прибыли во Владивосток с деловым заходом 18 сентября.

Тихоокеанский флот ТОФ Китай Дальний Восток
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