Российские вертолётчики нанесли ракетный удар по месту дислокации ВСУ в Курской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ракетный удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений украинской армии в курском приграничье нанёс экипаж вертолёта Ми-28НМ армейской авиации, заявило Министерство обороны РФ.

"Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.

После выполнения боевой задачи "экипаж благополучно вернулся на площадку вылета", сообщает Минобороны.