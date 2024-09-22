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Почти 570 детей будут вывезены из Курской области до конца сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - До конца сентября планируется вывезти из Курской области в ряд регионов страны еще 568 детей, сообщил в воскресенье глава области Алексей Смирнов.

Как он написал в своем телеграм-канале, дети с сопровождающими поедут в Санкт-Петербург и Краснодарский край. "Кроме того, их ждут в Ленинградской области, Твери, Краснодарском крае, Удмуртии, Челябинской области, Забайкальском крае и Новосибирске", - отметил губернатор.

По его словам, более 1,5 тыс. детей из Курской области организованными группами находятся за пределами региона. Смирнов добавил, что их сопровождают 455 педагогов и родителей, они живут на базах лагерей и санаториев, в том числе в Артеке, Сириусе и Всероссийском центре "Смена".

Губернатор отметил, что детей приняли в Крыму, Петербурге, Краснодарском крае, Дагестане, Тверской, Волгоградской, Московской, Калужской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае. Для детей организовали образовательный процесс на базе местных школ. Они могут заниматься в кружках, спортивных секциях и посещать экскурсии.

Курская область Алексей Смирнов
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