Военные РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за сутки отразили две попытки украинской армии прорваться через российскую границу на курском направлении, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", - сказано в сообщении.

Потери противника составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля, говорится в сводке.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожено два автомобиля, информирует Минобороны.

По его данным, войска группировки "Север" в течение суток продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Малая Локня и Плехово.

"За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей", - также сообщили в Минобороны РФ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 16400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - заявили военные.

По их информации, также были уничтожены: пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции радиоэлектронной борьбы, восемь радиоэлектронных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны и 17 единиц инженерной техники.

"Один военнослужащий ВСУ взят в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказали в Минобороны РФ.