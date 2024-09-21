Кабмин выделил дополнительные средства на выплаты пострадавшим в Курской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина приняло решение о дополнительном финансировании на выплату единовременной помощи жителям Курской области, сообщил сайт кабинета министров в субботу.

"Правительство направит дополнительное финансирование на выплату единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Распоряжение об этом подписано. Речь идет о выплатах в размере 10 тыс. рублей на человека. Дополнительное финансирование из резервного фонда кабмина позволит предоставить жителям региона средства на самые срочные расходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом ранее выделенных бюджетных ассигнований на эти цели общий объем выплат единовременной материальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, составит более 1,5 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, "подписанным документом вносятся изменения в распоряжение правительства от 8 августа 2024 года №2113-р".