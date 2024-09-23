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Песков не стал комментировать события вокруг Wildberries

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - События вокруг Wildberries, включая произошедшее в офисах компании, не являются темой для комментариев Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не считаем это темой для наших комментариев. Упомянутые вами события сейчас расследуются следственными органами. Этим занимаются правоохранительные органы", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, процесс слияния компании Wildberries и группы Russ также не входит в компетенцию Кремля - это деловые процессы, которые не нуждаются в комментариях со стороны администрации президента.

Ситуация с Wildberries

В июне маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ сообщили об объединении, цель которого - "создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия". Юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрывают.

20 сентября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ") о передаче активов Russ в объединенную компанию.

ФАС подтвердила согласование сделки. "В ходе анализа сделки служба не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке в связи с тем, что сделка затрагивает разные рынки", - сообщил "Интерфаксу" представитель службы.

Таким образом, ООО "Стинн" (основное юрлицо Russ) передаст принадлежащие ему активы в капитал объединенной компании. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Стинн" входит в капитал восьми компаний. В частности, ООО владеет 35% в "РВБ", остальные компании связаны с деятельностью ГК Russ.

"В рамках передачи долей ООО "РВБ" станет владельцем юридических лиц группы Russ", - говорилось в сообщении пресс-службы РВБ.

Wildberries передала свои активы в ООО "РВБ" в августе этого года.

Днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек ранены.

Следственный комитет в связи с произошедшим расследует уголовное дело об убийстве, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве, по которому проходит более 30 человек. Большинство из них к настоящему времени с санкции суда отправлены в СИЗО.

Среди прочих по делу был задержан Владислав Бакальчук. 19 сентября его адвокаты сообщили, что ему было предъявлено обвинение по всем указанным статьям. 20 сентября Бакальчук заявил, что освобожден и находится дома.

Обстановка у офиса Wildberries в Москве

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Дмитрий Песков Wildberries Владислав Бакальчук
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