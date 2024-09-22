Военные РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в Курской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток отразили три попытки вооруженных сил Украины прорваться через границу России на курском направлении, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье", - сказано в сообщении.

Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, инженерная машина разграждения и два автомобиля. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, заявили в ведомстве.

По его данным, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники формированиям 11-ти украинских бригад в районах населенных пунктов Гуево, Козачая Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам противника в Сумской области - в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Бондаревщина, Глухов, Журавка, Ободы, Перемога, Павловка, Речки, Радьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень, сообщило Минобороны.