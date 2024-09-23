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Израильские военные сообщили об очередном ударе по Бейруту

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщили, что нанесли новый высокоточный удар по Бейруту, пообещав раскрыть подробности позднее.

The Times of Israel отмечает, это четвертый удар ЦАХАЛа по Бейруту с момента нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Позднее израильские СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности сообщили, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" Али Караки, отвечающий за деятельность движения на юге Ливана. Караки – член Совета джихада, главной командной структуры "Хезболлы".

На минувших выходных ближневосточные СМИ сообщили, что Караки и еще один старший командир боевого крыла "Хезболлы" Талал Хамия возьмут на себя функции, которые выполнял убитый 20 сентября в ходе израильского удара командир элитного подразделения "Радван" Ибрагим Акиль.

Кроме того, израильские военные зафиксировали пуски еще 15 реактивных снарядов из Ливана по Израилю - по Изреельской долине и по Хайфскому заливу. Часть снарядов удалось сбить. Всего за день с ливанской территории выпустили 180 снарядов по целям в Израиле.

Ранее в ливанском движении "Хезболла" сообщили, что атаковали две израильские базы в ответ на налет авиации Израиля на долину Бекаа.

Израиль с утра понедельника поразил около 800 целей "Хезболлы" в Ливане. The Times of Israel передавало, что израильские военные предупредили граждан Ливана, что будут атаковать дома мирных жителей, в которых, по информации армии, может храниться оружие группировки.

Хроника 07 октября 2023 года – 23 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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