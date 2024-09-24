Израиль и "Хезболла" продолжили обмениваться ударами во вторник

Дым над деревней Тайбе на юге Ливана после обстрела со стороны Израиля Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром во вторник нанесли очередные удары по объекты "Хезболлы" в Ливане, а группировка, в свою очередь, запустила около сотни ракет в сторону Израиля, говорится в телеграм-канале израильской армии.

"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям, принадлежащим террористической организации "Хезболла", на юге Ливана", - сообщают в ЦАХАЛ.

Израильские ВВС в рамках операции "Стрелы севера" атаковали ракетные установки, здания, которые, по данным израильской стороны, использовала группировка, и дома, в которых, хранилось оружие.

В свою очередь, "Хезболла" запустила десять ракет в сторону Израиля, из-за чего в нескольких северных городах сработали сигналы воздушной тревоги. Таким образом за вторник группировка запустила уже почти 100 ракет.

В понедельник в рамках операции "Стрелы севера" ВВС Израиля нанесли удары примерно по 1,6 тыс. объектов "Хезболлы". В результате атаки погибли как минимум 492 человека, среди них женщины, дети и медицинские работники. Более 1,6 тыс. человек пострадали.

"Хезболла" в ответ запустила в сторону Израиля более 200 ракет.