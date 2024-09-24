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Госдума приняла законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях два закона о возможности в период мобилизации или в военное время заключать контракт с обвиняемыми, дела которых находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Первым из законов предусматривается возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности подсудимых в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время либо в случае заключения ими в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.

Также приостановление судопроизводства возможно в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ во время мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Кроме этого, предусматривается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Поправки данным законом вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Второй закон, принятый Госдумой во вторник, предусматривает, что в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции. В этом законе поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Госдума
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