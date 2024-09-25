Поиск

Россия получила право на регулярные поставки чечевицы в Индию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия получила право на регулярные поставки чечевицы в Индию, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на уведомление индийского Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров.

Россельхознадзор запустил процедуру согласования допуска российской чечевицы на индийский рынок в конце 2020 года. В сентябре 2021 года национальная организация по карантину и защите растений Индии представила карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к чечевице, и разрешила поставки пробных партий. Они начались в 2022 году под контролем Россельхознадзора.

По результатам лабораторных исследований индийская сторона подтвердила соответствие всех партий российской чечевицы карантинным фитосанитарным требованиям и разрешила ее поставки на регулярной основе.

По данным ФГИС "Аргус-Фито" на 22 сентября, с начала 2024 года Россия поставила в Индию 545 тысяч тонн зернобобовых культур, что в 23 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Россельхознадзор Индия ФГИС "Аргус-Фито" Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация планирует оснащение аэропортов антидроновыми системами с 2025 г.

Совет Федерации одобрил законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Совет Федерации одобрил законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Реформа ТКО и Байкал стали наиболее острыми темами в новом нацпроекте об экологии

Реформа ТКО и Байкал стали наиболее острыми темами в новом нацпроекте об экологии

В Думе отметили полное прекращение усыновления иностранцами российских детей

Причастный к поджогам военкоматов россиянин получил 25 с половиной лет колонии

Госдума приняла в I чтении запрет усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол

Госдума приняла в I чтении запрет усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол

Источник сообщил о задержании бывшего мэра Сочи Копайгородского в Луганске

Песков назвал фатальной ошибкой Киева его позицию о принуждении РФ к миру

Песков не согласился, что в РФ принимается слишком много запретительных законов

Минобрнауки намерено убрать ЕГЭ по английскому языку у экономистов и менеджеров

Минобрнауки намерено убрать ЕГЭ по английскому языку у экономистов и менеджеров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });