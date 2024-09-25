Россия получила право на регулярные поставки чечевицы в Индию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия получила право на регулярные поставки чечевицы в Индию, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на уведомление индийского Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров.

Россельхознадзор запустил процедуру согласования допуска российской чечевицы на индийский рынок в конце 2020 года. В сентябре 2021 года национальная организация по карантину и защите растений Индии представила карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к чечевице, и разрешила поставки пробных партий. Они начались в 2022 году под контролем Россельхознадзора.

По результатам лабораторных исследований индийская сторона подтвердила соответствие всех партий российской чечевицы карантинным фитосанитарным требованиям и разрешила ее поставки на регулярной основе.

По данным ФГИС "Аргус-Фито" на 22 сентября, с начала 2024 года Россия поставила в Индию 545 тысяч тонн зернобобовых культур, что в 23 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.