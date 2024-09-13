Индия продлила беспошлинный импорт гороха до конца 2024 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Индии продлило беспошлинный импорт желтого гороха до 31 декабря 2024 года, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на уведомление Министерства торговли и промышленности страны.

Это решение распространяется на все импортные поставки желтого гороха, для которых коносамент выдан не позднее 31 декабря 2024 года. "Продление беспошлинного периода направлено на обеспечение стабильных поставок желтого гороха на индийский рынок и поддержание баланса между интересами потребителей и местных производителей", - цитирует "Агроэкспорт".

Индия разрешила беспошлинный ввоз желтого гороха в декабре 2023 года до марта 2024 года. Это решение было нацелено на снижение цен на бобовые. Затем срок импорта гороха без уплаты пошлины был продлен до 31 октября 2024 года.

По данным индийской таможни, которые приводил "Агроэкспорт", Россия в первом полугодии 2024 года вышла на второе место среди поставщиков гороха в Индию, объем поставок составил 727 тысяч тонн на $352 млн. Всего за этот период Индия импортировала 2 млн тонн гороха на $979 млн. Лидером по поставкам является Канада - 878,6 тысячи тонн. Топ-3 замыкает Турция - 228,5 тысячи тонн.

Россия в 2023 году собрала 4,7 млн тонн гороха против 3,6 млн тонн в 2022 году.