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РФ в I полугодии вышла на второе место cреди поставщиков гороха в Индию

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Индия в первом полугодии этого года импортировала 727 тыс. тонн российского гороха. В результате РФ вышла на второе место среди поставщиков гороха на индийский рынок, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

По данным индийской таможни, на которые ссылается центр, за 6 месяцев 2024 года объем поставок гороха в Индию составил 2 млн тонн на $979 млн. Импорт российского гороха за этот период - 727 тыс. тонн на $352 млн.

Лидером по поставкам гороха в Индию является Канада - 878,6 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Турция - 228,5 тыс. тонн.

Согласно сообщению, в декабре прошлого года Индия разрешила беспошлинный ввоз желтого гороха до марта 2024 года. Это решение было нацелено на снижение цен на бобовые. Затем срок импорта гороха без уплаты пошлины был продлен до 31 октября.

РФ в 2023 году собрала 4,7 млн тонн гороха против 3,6 млн тонн в 2022 году.

Минсельхоз РФ Индия
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