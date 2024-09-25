Путин предложил адаптировать положения документов стратегического планирования к реалиям

Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил о необходимости адаптации документов стратегического планирования к современным реалиям с учетом возникновения новых источников военных угроз для России и ее союзников. Он сказал об этом на постоянном совещании Совета безопасности России по ядерному сдерживанию.

"Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется. Мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям", - заявил президент.

Он подчеркнул, что сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России и ее граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.

"В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации", - сказал Путин.

В заседании постоянного совещания приняли участие зампред СБ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, первый замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев, главы "Роскосмоса" и "Росатома" Юрий Борисов и Алексей Лихачев.