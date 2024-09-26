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Пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на сотни километров

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 470 км, сообщила камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в четверг.

"Шлейф пепла простирается примерно на 470 км к востоку-юго-востоку от вулкана на высоте до 3 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

KVERT уточняет, что этот пепел со склонов Шивелуча подняло сильным ветром.

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

В свою очередь главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что пепловый шлейф распространяется в сторону Тихого океана.

"Однако при изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово", - отметили спасатели.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Шивелуч МЧС России Камчатка
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