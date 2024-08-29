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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Камчатский вулкан Шивелуч угрожает пеплопадами местным поселкам

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 60 км, сообщает в четверг Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до двух с половиной километров над уровнем моря протянулся на 60 км на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", - говорится в сообщении.

Этот пепел со склонов Шивелуча подняло ветром.

В свою очередь, главное управление МЧС России по Камчатскому краю отмечает, что на пути распространения пеплового шлейфа находится поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского района.

"Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - предупреждает ведомство.

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Камчатский край Шивелуч пеплопад
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