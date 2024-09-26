Песков назвал изменения в ядерную доктрину РФ сигналом для недружественных стран

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Изменения в ядерную доктрину, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, являются определенным сигналом для недружественных стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это нужно считать определенным сигналом", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На просьбу сформулировать, какой сигнал Россия посылает недружественным странам, он сказал: "Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными", - ответил Песков.

Он заметил, что хотя пока озвученные изменения не меняют ситуацию в мире, о ядерном потенциале России всем хорошо известно. "Нет, пока не начинает влиять. Собственно, всему миру хорошо известно и здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и о его сдерживающей роли. Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ", - сказал он.

На вопрос о том, когда будут опубликованы внесенные изменения в ядерную доктрину, он сказал: "Сейчас я не могу вам на это ответить".

Песков выразил уверенность в том, что не только на этот раз, но и ранее здравомыслящие западные политики понимали и понимают серьезность заявлений президента России. "Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины", - сказал пресс-секретарь президента России.