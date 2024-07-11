Песков отметил, что ведутся дискуссии по внесению изменений в ядерную доктрину РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Дискуссии по поводу внесения изменений в ядерную доктрину РФ действительно ведутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете что работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли изменение доктрины.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что "некая конкретизация" в ядерной доктрине РФ может произойти в условиях дальнейшей эскалации ситуации со стороны противников Москвы.

"Мы должны понимать, что мы в данном случае имеем дело с очень мощным альянсом государств, которые проводят враждебную политику по отношению к нам и не скрывают этого. НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт вокруг Украины и это тоже нужно констатировать. В данном случае все процессы здесь пора называть своими именами", - сказал Песков.