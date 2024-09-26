Песков не ответил, обсуждал ли российский Совбез отказ от ядерных испытаний

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, обсуждался ли на совещании в Совете безопасности по ядерной доктрине отказ от ядерных испытаний.

"Здесь я не могу ответить на этот вопрос, потому что открытую часть совещания вы видели, а вся остальная часть совещания абсолютно закрытая", - ответил он.

На вопрос журналистов, планирует ли Россия в контексте озвученных накануне изменений в ядерной доктрине "наращивать ядерные арсеналы", он ответил отрицательно.

"Нет, о таких планах не говорилось, и таких заявлений на этот счет не было. В настоящий момент президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания", - сказал Песков.

25 сентября пресс-служба Кремля показала видеозапись части постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Там президент Владимир Путин заявил, что пора адаптировать документы стратегического планирования к современным реалиям с учетом возникновения новых источников военных угроз для России и ее союзников.

По его словам, уже было "предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия", и "в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания".

Он добавил, что по новым условиям, возможность перехода России к применению ядерного оружия будет рассматриваться "уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы". "Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - сказал президент.

"...Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - сказал также Путин.

В заседании постоянного совещания приняли участие зампред СБ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, первый замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев, главы "Роскосмоса" и "Росатома" Юрий Борисов и Алексей Лихачев.