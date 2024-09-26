Иркутские власти выступили за создание майнерами криптовалют собственной генерации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Майнерам криптовалют необходимо создавать свою генерацию, считает председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Он заявил об этом на круглом столе на "Российской энергетической неделе".

"Майнинг может существовать, создавая свою генерацию. Вот сейчас коллеги говорят: майнинг - это будущее. Если это правда, то с длинными инвестициями у майнеров проблем быть не должно", - сказал Зайцев.

По его мнению, майнерам было бы проще строить генерацию, если бы Иркутская область была обеспечена сетевым газом с Ковыктинского месторождения.

Глава областного правительства также отметил, что на фоне взрывного роста объемов майнинга в Иркутской области с 2022 года на 20% выросло потребление электроэнергии, а юг региона стал энергодефицитным. Сейчас майнинг потребляет около 1 ГВт электроэнергии в год. Для сравнения, по его словам, установленная мощность Иркутской ГЭС составляет 760 МВт.

Зайцев напомнил, что в августе власти Иркутской области обратились к федеральному правительству с просьбой определить случаи и порядок установления запрета на майнинг на территории Иркутско-Черемховского энергорайона (юг Иркутской области).

Ранее сообщалось, что низкие энерготарифы, в том числе для населения, сделали Иркутскую область центром майнинга в России. Власти региона говорят, что энергопотребление неумеренно расчет за счет легального (промышленного) майнинга. Между тем, энергетики настаивают на том, что к взрывному росту потребления электроэнергии в регионе причастны "серые" майнеры, то есть, население, добывающее криптовалюту и использующее распределительные сети городов и поселков.

В настоящее время стоимость 1 кВт.час электроэнергии в Иркутской области в рамках первого (базового) диапазона (потребление электроэнергии - до 25 тысяч кВт.ч в месяц) составляет 1,58 рубля для городского населения и 1,106 рубля - для сельских территорий.