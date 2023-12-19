Иркутские власти планируют лишить майнеров новых энергомощностей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области намерено заключать соглашения с генерирующими компаниями для реализации инвестпроектов и строительства, при этом ограничив генкомпании в выдаче новой мощности майнерам. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев журналистам во вторник.

"Мы ждем конкурса (на создание новой генерации) от Минэнерго РФ. Они готовят техническое задание, какой должна быть эта генерация – тепловая, газовая, гидрогенерация. Я думаю, что в первом квартале 2024 года мы получим некие результаты, какая компания (будет строить генерацию - ИФ) до 2029 года. Но мы будем заключать соглашения, что новые мощности закладываются для жилищного, социального и инвестиционного строительства", - сказал губернатор.

Он уточнил, что майнинг получит доступ к новым энергомощностям только в том случае, если его признают видом экономической деятельности в РФ. Кобзев добавил, что власти намерены заключить соглашение с "Иркутской электросетевой компанией" (ИЭСК, контролируется En+) о том, что инвестиционная программа ИЭСК будет нацелена на развитие жилищной, социальной и инвестиционной инфраструктуры.

"Майнинга там не будет", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что, по оценке властей, потребление "серого" и промышленного майнинга в Иркутской области сейчас оценивается в 800 МВт.

Ранее гендиректор "Байкальской энергетической компании" (БЭК, генерирующая дочка "Иркутскэнерго") Олег Причко отмечал, что объем потребления электроэнергии "серыми" майнерами в Иркутской области по итогам 2022 года приблизился к 687 МВт, что сравнимо с мощностью Иркутской ГЭС.

Иркутск является неофициальной столицей майнинга в РФ за счет самого низкого в стране тарифа на электроэнергию для населения. При этом максимальные нагрузки при майнинге приходятся на юг региона – Иркутско-Черемховскую промзону. Резкий скачок энергопотребления, как сообщалось, привел к тому, что Иркутская область, по информации властей, стала энергодефицитным регионом.

Этот факт в феврале 2023 года признало Минэнерго РФ, которое предложило провести конкурс на строительство новой электрогенерации в Сибири. Министерство планирует уточнить необходимый объем мощностей, границы территории, на которой может быть построен новый объект генерации.

Сообщалось также, что с нехваткой свободной мощности в Иркутской области уже столкнулся "Росатом", который начал проект экотехнопарка "Восток" на площадке закрытого "Усольехимрома". По предварительным данным, свободных мощностей "Байкальской энергетической компании" не хватает для обеспечения проекта энергией.