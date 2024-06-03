Суд запретил майнинг криптовалют на промплощадке "Усольехимпрома"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд удовлетворил один из шести исков прокуратуры о запрете майнинговой деятельности в городе Усолье-Сибирское на территории бывшей промплощадки "Усольехимпрома", сообщила прокуратура Иркутской области в понедельник.

Областная прокуратура выявила нарушения законодательства об энергетике в ходе проверки территории "Усольехимпрома", где в настоящее время ведутся работы по ликвидации накопленного вреда, а в будущем планируется создать Федеральный центр химии.

"Установлено, что в результате незаконного вывода из хозяйственного ведения предприятия объектов электросетевого хозяйства из Единой энергосистемы России было изъято более 200 МВт мощности, которые незаконно использовались шестью хозяйствующими субъектами для производства криптовалюты", - говорится в сообщении.

Были также выявлены нарушения пожарной безопасности.

Прокуратура направила в Усольский городской суд шесть исковых заявлений в отношении данных хозяйствующих субъектов о запрете деятельности до полного устранения нарушений.

"Городской суд отказал в удовлетворении по одному из предъявленных исков. Прокуратура, не согласившись с принятым решением, внесла апелляционное представление. Иркутский областной суд полностью поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил ее требования, отменив решение суда первой инстанции", - уточняется в сообщении.

Уточняется также, что в результате надзорных мероприятий ограничена подача электроэнергии мощностью 16 МВт.

"Прокуратура контролирует исполнение судебного акта в остальной части", - сообщает ведомство.

В настоящее время пять исков рассматриваются Усольским городским судом.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года "Русский водород" (ныне – "Росхим") в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Иркутской области и En+ в части реализации проекта создания Федерального центра химии (ФЦХ). Заявленные инвестиции в проект - 830 млрд рублей. Первый этап, по предварительным данным, потребует 600 МВт мощности.

ФЦХ разместится на площадке закрытого "Усольехимпрома", где сейчас "Росатом" ведет работы по ликвидации накопленного химпредприятием вреда и рекультивации территории.

Сообщалось также, что инициаторы проекта ФЦХ столкнулись с проблемой дефицита электроэнергии в Усолье-Сибирском – мощности "Усольехимпрома" зарезервированы майнерами криптовалюты.