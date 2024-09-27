Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Мариновка в ДНР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Мариновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Нанесено поражение формированиям 14 украинских бригад. Отражены 67 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3 880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии, говорится в сводке.

Войска группировки "Запад" в течение недели улучшили тактическое положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести бригад противника. Отразили 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 2 980 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, три РСЗО, 52 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 26 полевых складов боеприпасов, сообщает ведомство.

В течение недели действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Григоровка и Острое (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике 15 украинских бригад. Противник потерял до 5 140 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три РСЗО и 58 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 31 полевой склад боеприпасов, сообщает Минобороны.

По его данным, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад, отразили 12 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

Войска группировки Днепр" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад, потери противника составили до 410 военнослужащих, 45 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов, говорится в сводке.

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