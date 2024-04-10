ФАС учла просьбу нефтяников по расчету цены транспортировки нефти Urals для НДПИ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) учла предложения нефтяников в проекте приказа о методике расчета стоимости транспортировки нефти для целей расчета цены нефти Urals, используемой для определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Как сообщалось, с 1 января изменилось формирование цены российской нефти Urals для расчета НДПИ на нефть в связи с тем, что ценовое агентство Argus перестает публиковать котировку Urals в северо-западных и южных портах Европы (базис CIF), осталась только котировка в российских портах (базис FOB). Теперь, согласно Налоговому кодексу, для расчета НДПИ используется максимальная из двух котировок: "цена Brent с определенным правительством дисконтом" или "котировка Argus FOB, увеличенная на стоимость транспортировки до портов Северо-Западной и Южной Европы, определяемую по методике ФАС или $2 за баррель, если методики нет".

Согласно тексту обсуждений проекта приказа, "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть", в целом отмечая, что используемые подходы к расчету цены российской нефти после введения санкций и изменения грузопотоков не актуальны, отдельно отметили, что в методике предлагается учитывать стоимость фрахта танкеров грузоподъемностью 80 тыс. т из южных российских портов, в то время как сейчас их использование экономически невыгодно, и в основном используются танкеры дедвейтом 140 тыс. т.

"Использование при расчете налогов не применяемых в реальности, искусственных показателей - базисов поставок и стоимости транспортировки - ведет к существенному расхождению между реальными результатами деятельности нефтяных компаний и уровню налогообложения (в большинстве случаев завышенному). Используемые в НК РФ более не актуальные для поставок российской нефти направления поставок (европейские порты) и, соответственно, искусственные показатели затрат на транспортировку до таких базисов, не соответствуют фактическим реалиям, сложившимся в настоящее время при транспортировке нефти морским транспортом за пределы РФ", - говорится в комментарии "Роснефти", которая предложила заменить в расчете ставку фрахта танкеров грузоподъемностью 80 тыс. т на 140 тыс. т в южных портах. В балтийских портах используются танкеры грузоподъемностью 100 тыс. т.

Такое же предложение выдвинули и "Газпром нефть" с "ЛУКОЙЛом". Последний предложил вообще отказаться от расчета транспорта до Европы.

"С 2022г. геополитическая напряженность привела к росту транспорта до ЕС (колебания в пределах $1-7/барр.), что стало причиной возникновения существенного дисбаланса между фискальной нагрузкой (определяемой на основе базиса CIF) и выручкой (фактическая на базисе FOB). Влияние расчетных транспортных затрат до ЕС (т.е. неактуальных для РФ рынков) на налоги (чем выше расчетный транспорт, тем выше налог) не имеет под собой экономического смысла", - отметил представитель "ЛУКОЙЛа".

По мнению "ЛУКОЙЛа", уровень налогообложения должен зависеть от цен фактической реализации (FOB). "Одновременно с этим, принимая во внимание необходимость сохранения бюджетного уровня доходов, предлагаем для налогов использовать максимум между установленной в НК котировки "Urals FOB + $2/барр." и "Brenta - фиксированный дисконт", отказавшись от выпуска методики с транспортом до ЕС", - считают в "ЛУКОЙЛе".

"Газпром нефть" отметила, что в результате санкционного давления недружественных по отношению в РФ стран, а также в связи с экономической целесообразностью укрупнения партий в настоящее время Urals российского или нероссийского происхождения не вывозится из Новороссийска на средиземноморский или иной рынок за пределами Черного моря судами грузоподъемностью 80 тыс. т, что делает использование котировок по данной категории судов необоснованным для использования в расчетах".

В результате ФАС изменила в методике показатель грузоподъемности танкеров в южных портах, в остальном методика не претерпела значительных изменений: предлагается определять стоимость транспортировки российской нефти до европейских портов с использованием данных, рассчитываемых Argus (ставка фрахта танкеров, ледокольный сбор в Приморске, а для нефти, отгружаемой из Новороссийская - демередж в Турецких проливах и др., портовый сбор в Роттердаме, стоимость страхования, состоящая из стоимости страхования груза в размере 0,03 % от цены на условиях поставки fob Приморск и страховой премии за военные риски).