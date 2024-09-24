Военные РФ за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за сутки отразили пять попыток Вооруженных сил Украины прорваться через российскую границу на курском направлении, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь", - сказано в сообщении.

Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль, говорится в сводке.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - сказано в сообщении.

Потери армии Украины за все время боевых действий на курском направлении составили более 16,7 тыс. военнослужащих и 127 танков, также заявили в Минобороны РФ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16700 военнослужащих, 127 танков, 61 боевую машину пехоты, 95 бронетранспортеров, 809 боевых бронированных машин, 508 автомобилей, 136 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

По словам военных, также были уничтожены пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций радиоэлектронной борьбы, восемь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны и 18 единиц инженерной техники.

"За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей", - сообщили в Минобороны РФ.