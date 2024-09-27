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В Белгородском районе в результате атаки дрона пострадал автомобилист

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородском районе в селе Петровка дроны атаковали два ехавших автомобиля, водитель одного из них ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчине с осколочными ранениями (...) бригада "скорой" оказала помощь на месте. От госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram.

Одна машина полностью сгорела, вторая - повреждена.

Кроме того, по данным губернатора, на въезде в село Ясные Зори дрон атаковал двигавшийся автобус. У него повреждены крыша и остекление в задней части.

В поселке Малиновка после сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты окна в гараже и посечено ограждение на территории частного домовладения.

Вячеслав Гладков Петровка Малиновка Ясные Зори Белгородский район Белгородская область
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