Более 70 домов получили повреждения при обстрелах Белгорода за сутки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в жилом секторе Белгорода после украинских обстрелов за минувшие сутки.

"В городе Белгороде в результате нескольких воздушных атак ВСУ зафиксированы повреждения одной квартиры в многоквартирном доме, 75 частных домов, 14 надворных построек, 37 автомобилей, водопровода и линии газоснабжения", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в результате вечернего обстрела Белгорода получили ранения пять мирных жителей.