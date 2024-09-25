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Более 70 домов получили повреждения при обстрелах Белгорода за сутки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в жилом секторе Белгорода после украинских обстрелов за минувшие сутки.

"В городе Белгороде в результате нескольких воздушных атак ВСУ зафиксированы повреждения одной квартиры в многоквартирном доме, 75 частных домов, 14 надворных построек, 37 автомобилей, водопровода и линии газоснабжения", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в результате вечернего обстрела Белгорода получили ранения пять мирных жителей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород ВСУ Белгородская область
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