Повышение температуры прогнозируют на всей европейской территории РФ и на Урале

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Повышение температуры прогнозируется в регионах европейской части России и на Урале, в отдельных регионах температура будет выше нормы на 6-10 градусов, сообщил "Интерфаксу" в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом температура будет повышаться, она будет высокая на всей европейской территории России и на Урале. И даже в выходные дни на северо-востоке европейской части России, в Северо-Западном федеральном округе, температура будет выше нормы на 7-8 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура выше нормы на 7-8 градусов будет на востоке Архангельской области, востоке республики Коми, в Ненецком автономном округе, где температура будет в диапазоне от плюс 17 до плюс 19.

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни также сохранится температура выше нормы. Так, в субботу температура будет еще на 4 градуса выше нормы. В воскресенье и понедельник - на 2-3 градуса. С 1 октября температура будет соответствовать климатической норме - ночные температуры будут плюс 5 - плюс 8 градусов, а дневные - плюс 12 - плюс 14.

Вильфанд также отметил, что как и в Москве, текущий сентябрь в северной столице стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, температурные рекорды в течение месяца бились 8-9 раз.

В центральном федеральном округе температура в субботу-воскресенье будет на 6-10 градусов выше нормы и максимальные значения составят плюс 20 - плюс 25 градусов.

"А в Центрально-Черноземном регионе - в Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой областях - с 28 сентября до 2 октября температура на 6-10 градусов выше нормы, температура до плюс 27 градусов", - отметил Вильфанд.

В Поволжье, по словам научного руководителя Гидрометцентра, "тоже очень высокая температура, на 5-10 градусов выше нормы, от плюс 19 до плюс 24 градусов, а в Саратовской области до плюс 27". Такая температура в регионе сохранится до середины следующей недели.

"Кстати говоря, это не исключает того, что заморозки прогнозируются в Башкортостане в ближайшие ночи. Да, морозы небольшие, но минус 1 - минус 3 градуса будет. И на севере Волгоградской области", - сказал Вильфанд.

Высокие температуры будут и на Урале. Так, на севере "повсеместно на 6-8 градусов температура выше нормы". "В Уренгое, в Салехарде плюс 12 - плюс 18 градусов. В Челябинске и Свердловске тоже довольно тепло, но все-таки там ночные заморозки прогнозируются. Днем плюс 15 - плюс 18 градусов, даже до плюс 20 градусов. Но ночью в пониженном рельефе заморозки", - отметил Вильфанд.