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Температура до конца месяца повысится в Сибири, на Урале и в Поволжье

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Повышение температуры прогнозируется до конца месяца на юге западной Сибири, Урале и в Поволжье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Тёплая погода до конца недели прогнозируется на всей европейской территории России. На Урале, в Поволжье постепенное повышение температуры к концу недели, антициклон уходит, и южный - юго-восточный ветер всё больше и больше будет захватывать и восток европейской территории России, и Урал и западную Сибирь", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что, если сейчас на Урале температурный фон около нормы, то "к концу месяца, к 30 сентября, температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы".

"Особенно разительное повышение температуры будет на юге западной Сибири. Вот ещё сегодня и завтра (в четверг и пятницу) ночные температуры минус 3 - минус 2 градуса, заморозки, и дождь, и снег, а максимальные температуры совсем невысокие, плюс 5 - плюс 10 градусов, совершенно нерадостная погода. К концу месяца, температура повысится, она уже будет плюс 5 - плюс 10 градусов ночью, а дневные температуры уже будут выше плюс 15 градусов - плюс 15 - плюс 18 градусов", - отметил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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