Вызванный взрывом пожар на АЗС в Махачкале локализован

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание, вызванное взрывом на автозаправочной станции в Махачкале вечером в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в Махачкале.

По данным МЧС РФ, пять человек погибли и еще десять пострадали. В Минздраве Дагестана сообщали, что среди погибших есть один ребенок.