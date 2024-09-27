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Из-за взрыва на АЗС в Махачкале нарушено электроснабжение ближайших районов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Дагестанские энергетики восстанавливают электроснабжение районов, расположенных близ автозаправки в Махачкале, на которой вечером в пятницу произошел взрыв, сообщает пресс-служба "Дагэнерго".

"В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов. Энергетики "Дагэнерго" приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам", - говорится в сообщении.

Кроме того, после взрыва на АЗС в целях безопасности частично ограничена подача газа в поселке Новый Хушет.

"По предварительной информации, в результате происшествия объекты газоснабжения не повреждены. Однако в целях безопасности подача газа в поселке частично ограничена", - сообщается в телеграм-канале министерства энергетики и тарифов Дагестана.

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По данным министерства, произошло технологическое нарушение на линии электропередачи от подстанции "Насосная-1". На место выехала аварийно-восстановительная бригада для выяснения причины отключения и ее устранения.

Как сообщалось, в пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в Махачкале. По данным МЧС РФ, в результате пять человек погибли, десять пострадали. В Минздраве Дагестана сообщали, что среди погибших есть один ребенок.

Здание АЗС разрушено, техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м, повреждены две легковые машины и грузовик.

В телеграм-канале республиканского СУ СКР сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Дагестан Махачкала
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