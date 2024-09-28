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В Дагестане запланировали создать ассоциацию топливозаправщиков

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциацию топливозаправщиков, деятельность которой будет направлена на оказание качественных услуг, планируется создать в Дагестане, сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов в субботу.

"Мы планируем создать ассоциацию топливозаправщиков, деятельность которых была бы, прежде всего, направлена на оказание должных услуг населению, в том числе по вопросам безопасности. А мы на себя взяли бы ответственность, чтобы они могли зарабатывать, развивать и продвигать свой бизнес, а не ходить на грани фола между представлением прокуратуры и решением суда", - сказал он.

Меликов добавил, что эта работа должна проводиться в диалоге с собственниками АЗС.

"Ели собственники нас услышат, наверное, это будет решением вопроса для Дагестана. Я и мои коллеги заинтересованы в том, чтобы создать условия для безопасности населения: и на заправках, и на дорогах, и на других объектах", - сказал глава республики.

Наканне около 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Больше года назад, 14 августа 2023 года, на выезде из Махачкалы возник пожар в автосервисе, затем огонь распространился на соседнее здание, где хранилась селитра, в результате чего возник сильный взрыв. После этого на расположенной рядом АЗС воспламенились цистерны. Тогда погибли 37 человек, более 80 пострадали.

Дагестан Сергей Меликов
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