Семьи погибших после взрыва на АЗС в Дагестане получат по 1 млн руб.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Семьям погибших и пострадавших после взрыва на АЗС в Дагестане выплатят от 250 тыс. до 1 млн рублей, сообщил журналистам в субботу глава Дагестана Сергей Меликов.

"По миллиону мы выделяем семьям погибших и от 250 до 500 тысяч - пострадавшим", - сказал он.

В минувшую пятницу около 17:30, произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.