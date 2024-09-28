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МЧС сообщило, что число погибших при пожаре на АЗС в Дагестане выросло до 13

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате пожара на АЗС в Дагестане выросло до тринадцати, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В Дагестане обнаружен еще один погибший", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число погибших достигло 13 человек, всего пострадали 11 человек.

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Накануне, примерно в 17:30, произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в субботу в Минздраве РФ сообщали, что четверо пострадавших при взрыве на АЗС остаются в больницах, один из них - в тяжелом состоянии.

Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура по погибшим.

Дагестан Махачкала Новый Хушет МЧС РФ
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